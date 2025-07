Avviato l’iter di conversione in Legge del Decreto Economia

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, il Dl 95/2025, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, cosiddetto Decreto Economia, è attualmente all’esame del Senato per l’avvio dell’iter di conversione definitiva in Legge, che deve avvenire entro il 29 agosto 2025. Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Bilancio che ha avviato l’esame in I lettura in sede referente. Nel corso della presentazione, il relatore, Sen. Calandrini (FDI) ha riportato alla Commissione che il decreto si compone di tre capi per complessivi 21 articoli. Il I Capo, suddiviso in 6 articoli, introduce disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, oltre a misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura. Tra le misure previste dal I Capo, vi sono anche quelle relative all’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili per gli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori. Il decreto autorizza inoltre le spese volte al potenziamento delle infrastrutture, tra cui il potenziamento di quelle idriche di Venezia e la diga foranea di Genova. Il Capo II, suddiviso in 12 articoli, introduce misure diverse in favore delle imprese e delle attività economiche. Viene, infatti, prorogata la sospensione della cosiddetta sugar tax fino al 1° gennaio 2026, introdotta l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti e nuove norme in materia di antiriciclaggio. Infine, il Capo III che consta di 3 articoli, introduce disposizioni in ambito di enti territoriali. Al termine della presentazione, il Presidente ha comunicato che è previsto un ciclo di audizioni preliminari all’esame del provvedimento e che il termine per la presentazione di emendamenti e odg è fissato per lunedì 7 luglio alle ore 18.

Link: Scheda del provvedimento