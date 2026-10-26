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Bollette elettriche, avviato l’esame in Commissione del Senato della proposta Ue

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26 ottobre 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
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Ridurre il costo dell’elettricità e rendere le bollette meno esposte alle oscillazioni dei prezzi del mercato dell’energia, con interventi mirati sulle tariffe di rete e sulla fiscalità. In sintesi, sono questi gli obiettivi della proposta di regolamento europeo COM (2026) 600, il cui esame è stato avviato in settimana dalla Commissione Politiche UE del Senato. Il provvedimento punta a rendere più efficienti le reti, accelerare la diffusione dei contatori intelligenti e favorire un trattamento fiscale dell’elettricità più vantaggioso rispetto al gas, con interventi su misura anche per le imprese ad alto consumo energetico. In fase di prima analisi del provvedimento, la Commissione condivide gli obiettivi generali ma sottolinea criticità in materia di possibile riduzione dei poteri delle autorità nazionali, quali Arera, nella definizione delle tariffe. Dubbi anche sulle disposizioni fiscali che potrebbero incidere sull’autonomia degli Stati membri. La partita si gioca anche sul principio di sussidiarietà: la Camera ha già espresso un parere contrario alla proposta, ritenendo che non rispetti adeguatamente il ruolo degli Stati. In Senato si valuta ora una posizione condivisa, tenendo conto della scadenza del 28 ottobre per esprimere osservazioni sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La scheda del provvedimento

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