Border Security Summit, videomessaggio del Presidente del Consiglio

In occasione del Border Security Summit, il vertice sulla sicurezza alle frontiere, organizzato a Londra il 31 marzo dal Primo Ministro britannico Keir Starmer, il Presidente del Consiglio ha inviato un videomessaggio, in cui, prima di tutto, ha ribadito la cooperazione bilaterale tra Italia e Regno Unito sul tema della sicurezza, da cui dipendono “libertà, prosperità e benessere dei nostri popoli”. Temi centrali del messaggio di Giorgia Meloni il governo dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione illegale di massa, sui quali, ha detto: “I nostri Governi stanno lavorando per sconfiggere le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione delle persone che sono alla ricerca di condizioni di vita migliori. Stiamo unendo gli sforzi per far parlare di più le Forze di Polizia, i servizi di intelligence, le autorità giudiziarie per puntare al cuore del problema ovvero i profitti di scafisti e trafficanti”. Il Premier italiano ha poi aggiunto: “Parallelamente, stiamo lavorando per affrontare le cause profonde della migrazione, cercando di costruire modelli di cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Ma combattere l’immigrazione illegale significa anche favorire quella legale e riaffermare il principio per ogni Nazione di decidere chi può entrare e chi no sul proprio territorio. Aggiungo che con il Primo Ministro Starmer siamo d’accordo sul pensare e costruire soluzioni innovative come quella avviata dall’Italia con l’Albania, un modello inizialmente criticato, ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che l’Unione europea ora propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi”.

