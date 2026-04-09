circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Iran, Nardella (Pd): "Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?"

09 aprile 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il regime iraniano ha capito qual è il tallone d'Achille della comunità internazionale: lo Stretto di Hormuz. Prima di cominciare questa guerra folle al buio, Usa e Israele non hanno considerato che i Pasdaran potessero minare il passaggio marittimo né i numeri del transito di petroliere  e merci strategiche: 'siamo di fronte alla follia cieca della guerra più stupida degli ultimi decenni."Lo ha detto l'eurodeputato Dario Nardella (Pd) a margine della commissione Agricoltura, dopo il dibattito con la Commissione Ue sulla crisi in Medio Oriente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza