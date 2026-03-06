circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Non solo Medio Oriente: ecco i temi al centro della plenaria dell’Europarlamento

Ne hanno parlato gli eurodeputati a Esperienza Europa – David Sassoli a Roma

Non solo Medio Oriente: ecco i temi al centro della plenaria dell’Europarlamento
06 marzo 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non solo Medio Oriente. All’ordine del giorno della prossima plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo (9-12 marzo) si parlerà anche di crisi abitativa, prezzo dei voli e diritti dei consumatori e intelligenza artificiale. Ne hanno discusso oggi gli eurodeputati Giuseppe Lupo (S&d/Pd), Danilo Della Valle (The Left/M5s) e Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega) riunitisi a "Esperienza Europa – David Sassoli" a Roma.

Crisi abitativa

Martedì l'Aula voterà raccomandazioni per affrontare la crisi abitativa in Europa. Lupo (S&d/Pd) ha illustrato gli obiettivi ambiziosi: "Circa 40 milioni di persone sono a rischio povertà abitativa. Puntiamo a investimenti pubblici per 375 miliardi di euro entro il 2029 per rilanciare l'economia e l'occupazione". Della Valle (The Left/M5s) ha invece posto l'accento sulla tutela dei più deboli: "Serve un piano per l’edilizia pubblica, il riconoscimento dei diritti contro gli sfratti ingiusti e una stretta contro l'airbnbizzazione con limiti nelle aree di crisi". Più cauto Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega), che, pur condividendo la necessità di salvaguardare i cittadini dalla povertà e dalla crisi abitativa ha messo in guardia dal rischio di "affidare la difesa degli alloggi a chi li occupa: esempi che abbiamo anche al Parlamento europeo (riferendosi all’europarlamentare Ilaria Salis, ndr)”.

Intelligenza artificiale e diritto d’Autore

In primo piano anche la tutela della creatività europea nell'era digitale. Stancanelli (Patrioti per l'Europa) ha espresso preoccupazione per l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società: "L’Ai è una grande risorsa ma deve essere controllata dall’uomo. Mi preoccupo di una società in cui a decidere non sarà l’uomo ma un computer". Anche il Della Valle (The Left) ha annunciato voto favorevole alle proposte per proteggere il copyright dallo sfruttamento dell'intelligenza artificiale.

Viaggiatori e pacchetti turistici: nuove tutele in arrivo

Giovedì il Parlamento europeo è chiamato a dare il via libera finale a un nuovo quadro normativo per rafforzare i diritti dei consumatori che acquistano pacchetti vacanze. Le misure puntano a garantire standard più elevati di assistenza e risarcimento in caso di disservizi. L’eurodeputato Lupo (S&d) ha spiegato che si è giunti a un punto di svolta anche a causa dell'instabilità in Medio Oriente, che ha evidenziato la necessità di nuove regole per assicurare il rientro dei cittadini negli Stati membri a costi accettabili e contrastare le speculazioni delle compagnie aeree. Sul tema è intervenuto anche Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa), confermando l'orientamento favorevole a norme che tutelino maggiormente i consumatori nell'ambito dei regolamenti sui voli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
plenaria dell'Europarlamento crisi abitativa prezzo dei voli diritti dei consumatori intelligenza artificiale Esperienza Europa
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza