Pac, Corrado (Pd): "Risorse per innovazione, ricambio generazionale, diritto a restare"

"Queste risorse devono aiutare i più piccoli in misura maggiore di quanto è successo finora. Devono aiutare l'innovazione, devono aiutare la presenza di giovani, di donne, devono essere strumenti per consentire anche di restare nei propri territori e non di essere espulsi, come succede in tanti luoghi d'Italia e anche d'Europa e devono sostenere una conversione verso una maggiore sostenibilità che ormai è cruciale e fondamentale per tutti e per tutte". Così l'eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado, in un'intervista a Bruxelles, a margine della commissione Agricoltura del Parlamento europeo in merito al dibattito sulle condizioni per l'attuazione del sostegno Ue alla Pac 2028-34.