Ue-Mercosur, Hayer (Renew Europe): "Bene applicazione provvisori"

Il gruppo Renew Europe accoglie "con favore" la decisione della Commissione Europea di applicare provvisoriamente l'accordo commerciale Ue-Mercosur, in seguito alla ratifica da parte di Uruguay e Argentina. Renew Europe, in una nota, "sostiene questo accordo" e ribadisce "l'impegno per la sua rapida attuazione".

La presidente di Renew Europe, Valérie Hayer, prende "atto della decisione della Commissione Europea di procedere all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale interinale Ue-Mercosur, un accordo sostenuto dalla maggioranza di Renew Europe (non però dai francesi, che hanno votato a favore del rinvio in Corte di Giustizia, inclusa la stessa Hayer, ndr). Ci confronteremo con il gruppo sul prossimo processo, ricordando il fermo impegno di Renew Europe a favore di un commercio aperto e basato su regole".

Il gruppo sottolinea che, in linea con i trattati dell'Ue, il Parlamento Europeo deve dare il suo consenso affinché l'accordo entri definitivamente in vigore. Il processo democratico deve fare il suo corso. Il gruppo chiede anche solide garanzie per il settore agricolo, e per questo siamo riusciti a far adottare solide misure di salvaguardia. Queste devono essere rispettate e applicate.

Svenja Hahn (Fdp, Germania), relatrice ombra di Renew Europe per la commissione Inta accoglie "con favore l'annuncio della Commissione di essere pronta ad applicare provvisoriamente l'accordo commerciale Ue-Mercosur. Si tratta di un enorme passo avanti e, in tempi di incertezza geopolitica ed economica, l'impegno reciproco nei confronti dell'accordo dimostra che il libero scambio non è morto".

Per Hahn "l'Ue e i suoi partner del Mercosur sono pronti a concentrarsi su una maggiore cooperazione attraverso un commercio basato su regole, piuttosto che su guerre tariffarie o barriere commerciali. Il fatto che l'accordo possa ora essere applicato provvisoriamente rappresenta un impulso tanto necessario per l'economia europea".

Urmas Paet (Partito Riformista, Estonia), relatore ombra di Renew Europe per la commissione Afet, sostiene "pienamente l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale interinale con il Mercosur. Offrirà nuove opportunità alle imprese degli Stati membri dell'Ue e all'Ue nel suo complesso nella politica mondiale. I paesi del Mercosur sono partner molto importanti per l'Ue. L'importanza di questo accordo va ben oltre le relazioni commerciali. Nel mondo di oggi, non si può mai dire di avere troppi alleati e amici".