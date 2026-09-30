Agricoltura, Lollobrigida: "L'UE cambi passo su competitività e fondi, difesi 9 miliardi per l'Italia"

In occasione degli incontri a Bruxelles sul futuro del comparto agroalimentare, il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha richiamato l'Unione europea a un netto cambio di passo per rilanciare la competitività rispetto alle altre economie globali. "L'Europa negli ultimi decenni si è indebolita; serve un cambio di passo e un impegno corale investendo su innovazione e ricerca in agricoltura e pesca", ha affermato il ministro. Lollobrigida ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti in sede europea: "Se non avessimo sventato i tagli sconsiderati proposti inizialmente, l'Italia avrebbe perso oltre il 20% delle risorse PAC. Abbiamo invece ottenuto garanzie dalla presidente von der Leyen per assicurare fondi adeguati, recuperando circa 9 miliardi di euro e invertendo la tendenza storica ai tagli".