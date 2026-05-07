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Agroalimentare: Bonaccini (Pd), Con tagli alla PAC "si rischia di rovinare patrimonio che non ha eguali al mondo"

07 maggio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
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La filiera agricola italiana è uno dei pilatri del Made in Italy, ma tagliando i fondi alla Politica agricola comune (PAC), "si rischia di rovinare un patrimonio straordinario che nel mondo non ha eguali. L'Europa nell'agroalimentare a qualcosa di straordinario e l'Italia per prima" . Così l'eurodeputato del Partito democratico Stefano Bonaccini a margine dell'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti. "Però voglio avere fiducia, da relatore della proposta di bilancio ho ottenuto 80% di voti a favore, uno solo contrario, mettendo insieme destra e sinistra di fronte a queste questioni di buon senso non ci deve essere differenza politica", ha concluso Bonaccini.

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