Coesione: Bignami, "Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori"

"La difesa dei fondi è necessaria nella misura in cui i fondi si spendono. Questa è stata la prima importante impostazione svolta dal governo, che è riuscito ad accelerare le modalità con cui questi fondi possono effettivamente atterrare sul territorio. Ricordiamo che abbiamo assorbito in buona parte e completato quelli che erano i programmi che nel ciclo precedente non erano stati utilizzati. Oggi dobbiamo completare ulteriormente questo ciclo, ma è chiaro che dobbiamo farlo con la collaborazione delle Regioni. Fermo restando che anche su questo il governo Meloni è riuscito a introdurre uno strumento mediante il quale, laddove le Regioni non operino, operi in maniera sussidiaria lo Stato". Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, a margine dell'evento "La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo.