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Attentato a Ranucci, perquisita la casa dell'intermediario di Lavitola. Sentita la compagna di Gomes Tavares

Sentita la compagna del tuttofare Gomes Tavares. Attesa l’analisi del materiale acquisito durante la perquisizione, tre cellulari, due pen drive e sette manoscritti con appunti dell'imprenditore

Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci - Fotogramma Ipa
Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci - Fotogramma Ipa
10 luglio 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La compagna di Gomes Clesio Tavares, ritenuto l’intermediario con il gruppo che ha fatto esplodere l’ordigno lo scorso ottobre davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stata sentita dagli investigatori come persona informata sui fatti. L’abitazione nel napoletano dove Gomes Tavares, tuttofare di Valter Lavitola, viveva con la compagna prima di partire in Camerun è stata perquisita alla ricerca di elementi utili all’indagine della procura di Roma.

Il materiale sequestrato e il biglietto aereo

Una perquisizione che segue quella eseguita sabato sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati scattata mentre Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato dinamitardo, era sotto casa con le valigie pronto a lasciare l’Italia per l’Africa. A quanto si apprende, Lavitola aveva acquistato un biglietto aereo. Le indagini intanto proseguono e risposte sono attese dall’analisi del materiale acquisito durante la perquisizione, tre cellulari, due pen drive e sette manoscritti con appunti di Lavitola.

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