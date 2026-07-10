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Coesione: Fidanza, "Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni"

10 luglio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi stiamo facendo una battaglia molto forte per difendere il bilancio della coesione e anche il bilancio dell'agricoltura, che sapete essere un po' sotto attacco da parte dei cosiddetti paesi frugali. Quindi la priorità assoluta per Fratelli d'Italia è di difendere un bilancio solido per quanto riguarda la coesione delle regioni del Mezzogiorno, ma di tutte le regioni italiane, comprese quelle più sviluppate che sono importanti per la competitività della nostra nazione". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a margine dell'evento "La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo.

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