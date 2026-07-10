Coesione: Malan, "Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo"

"Il PNRR è stato usato in modo molto efficace. Ricordiamo che all'inizio della legislatura la sinistra diceva che non si poteva cambiare, benché le esigenze fossero mutate. Grazie all'azione dei nostri parlamentari europei e del governo nazionale si sono riallocati i fondi in modo da essere utilizzabili nel modo più utile in questa fase. Un aspetto sicuramente collegato al buon uso del PNRR, insieme ad altre politiche, è il fatto che per la prima volta nella storia d'Italia il Sud cresce più della media nazionale". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, a margine dell'evento "La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo.