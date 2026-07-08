Commercio, Benifei (Pd): "Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati"

"L'Unione europea ha da tempo un accordo con il Messico e ha deciso di aggiornarlo per rafforzare questa partnership". Lo ha detto l'eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine della plenaria del Parlamento europeo, sul nuovo accordo globale modernizzato Ue-Messico e sull'accordo commerciale. Benifei ha sottolineato che il Messico è un Paese del G20 con oltre 100 milioni di abitanti e legami economici importanti con l'Italia. Secondo l'eurodeputato, l'intesa potrà rafforzare l'export di prodotti agricoli di qualità, cibi e vini italiani, tutelando il Made in Italy e aprendo nuovi spazi anche per industria, rinnovabili e nuove tecnologie.