circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Energia, Procaccini (FdI): "Ets va sospeso: pesa su famiglie e imprese"

12 marzo 2026 | 05.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Sul piano teorico nulla in contrario alle proposte della Commissione, ma tra teoria e pratica c'è sempre una distanza difficile da colmare". Lo ha detto l'eurodeputato Nicola Procaccini (Fratelli d'Italia), copresidente del gruppo Ecr, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, commentando le misure su energia presentate dalla Commissione. Ha indicato come nodo centrale la "sovranità energetica", puntando su più produzione interna, includendo rinnovabili e nucleare, e ha criticato l'eccesso di regolamentazione Ue che aumenta la dipendenza dall'estero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza