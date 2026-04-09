Iran, Nardella (Pd): "Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?"

“Il regime iraniano ha capito qual è il tallone d’Achille della comunità internazionale: lo Stretto di Hormuz. Prima di cominciare questa guerra folle al buio, Usa e Israele non hanno considerato che i Pasdaran potessero minare il passaggio marittimo né i numeri del transito di petroliere e merci strategiche: ‘siamo di fronte alla follia cieca della guerra più stupida degli ultimi decenni."Lo ha detto l’eurodeputato Dario Nardella (Pd) a margine della commissione Agricoltura, dopo il dibattito con la Commissione Ue sulla crisi in Medio Oriente.