Cdm, via libera a decreto Albania e riforma cittadinanza

È durata circa due ore la riunione del Consiglio dei ministri di venerdì scorso a Palazzo Chigi, presieduta dal premier Giorgia Meloni. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno approvati, il nuovo decreto Albania con cui il governo punta a trasformare i centri per i migranti sul territorio albanese in Cpr, che incassa il via libera dell'esecutivo. Il governo ha, infatti, deciso di utilizzare la struttura già esistente nel centro di Gjader del Cpr per le persone che vengono trasferite dall'Italia e non come prevedeva la legge di ratifica solo per quelle che venivano salvate in operazioni di soccorso in mare. Disco verde anche alla riforma sulla cittadinanza prevedendo che gli italo-discendenti nati all'estero saranno cittadini italiani automaticamente - certamente dopo aver dimostrato di esserlo - solo per due generazioni. Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Ulteriori modifiche alla legge sulla cittadinanza saranno poi realizzate attraverso due distinti disegni di legge.

