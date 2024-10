Codice crisi d’impresa: modifiche e integrazioni in Gazzetta Ufficiale

In materia di crisi d’impresa e insolvenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre il Decreto legislativo 13 settembre 2024 n.136 che introduce alcune modifiche e integrazioni al Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14. In realtà si tratta del terzo correttivo alla legislazione vigente in materia e che tiene conto delle novità sopraggiunte, primi fra tutti gli impegni assunti con l’adozione del PNRR. Tra le novità, le modifiche alla disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, oltre alle modifiche al termine concesso dal tribunale per il deposito del piano e della proposta definitivi. In questo caso, infatti, il debitore, nonostante la presenza di richieste pendenti per la liquidazione giudiziale, potrà ottenere una proroga del termine di ulteriori 60 giorni, ma solo se siano presenti giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Altre novità introdotte dal Decreto riguardano il concordato preventivo in continuità aziendale, la composizione negoziata della crisi e l’accesso agli strumenti di regolazione.

