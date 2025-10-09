Come sta l’economia, dal rating di Fitch agli ultimi dati Istat

Gli ultimi dati disponibili confermano, nel complesso, una congiuntura positiva l’economia italiana. Sul piano finanziario, c’è da registrare la promozione del rating dell’Italia da parte di Fitch a BBB+. Nelle motivazioni che ha fornito l’agenzia c’è una sintesi dell’andamento che ha portato a migliorare il merito di credito del Paese. “La domanda interna, in particolare gli investimenti, sarà un motore chiave della crescita a breve termine, compensando la debolezza del settore estero. Gli indicatori del mercato del lavoro italiano continuano a migliorare, con un tasso di disoccupazione ormai costantemente inferiore alla media dell'eurozona e un aumento della partecipazione. Ciò sosterrà il reddito delle famiglie e potrebbe contribuire ad aumentare la spesa. Prevediamo continui progressi nel raggiungimento delle tappe e degli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza, anche se intravediamo alcuni rischi legati all'assorbimento (in particolare nel 2026, l'ultimo anno del programma”. Il dato Istat sul PIL del secondo trimestre conferma le stime: è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2024. Confermata la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il 29 agosto 2025. La variazione acquisita per il 2025 risulta pari allo 0,5%, confermando quanto diffuso lo scorso agosto. Gli ultimi dati diffusi evidenziano un’inversione di tendenza anche per la produzione industriale: dopo l'aumento congiunturale registrato a giugno, ha continuato ad espandersi inaspettatamente anche a luglio. L’indice dell’Istat ha segnato un rialzo dello 0,4% su base mensile dopo il +0,2% del mese prima e contro attese pari a -0,1%. Infine, i consumi. Nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.755 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (2.738 euro).