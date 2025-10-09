circle x black
Cerca nel sito
 

Come sta l’economia, dal rating di Fitch agli ultimi dati Istat

09 ottobre 2025 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli ultimi dati disponibili confermano, nel complesso, una congiuntura positiva l’economia italiana. Sul piano finanziario, c’è da registrare la promozione del rating dell’Italia da parte di Fitch a BBB+. Nelle motivazioni che ha fornito l’agenzia c’è una sintesi dell’andamento che ha portato a migliorare il merito di credito del Paese. “La domanda interna, in particolare gli investimenti, sarà un motore chiave della crescita a breve termine, compensando la debolezza del settore estero. Gli indicatori del mercato del lavoro italiano continuano a migliorare, con un tasso di disoccupazione ormai costantemente inferiore alla media dell'eurozona e un aumento della partecipazione. Ciò sosterrà il reddito delle famiglie e potrebbe contribuire ad aumentare la spesa. Prevediamo continui progressi nel raggiungimento delle tappe e degli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza, anche se intravediamo alcuni rischi legati all'assorbimento (in particolare nel 2026, l'ultimo anno del programma”. Il dato Istat sul PIL del secondo trimestre conferma le stime: è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2024. Confermata la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il 29 agosto 2025. La variazione acquisita per il 2025 risulta pari allo 0,5%, confermando quanto diffuso lo scorso agosto. Gli ultimi dati diffusi evidenziano un’inversione di tendenza anche per la produzione industriale: dopo l'aumento congiunturale registrato a giugno, ha continuato ad espandersi inaspettatamente anche a luglio. L’indice dell’Istat ha segnato un rialzo dello 0,4% su base mensile dopo il +0,2% del mese prima e contro attese pari a -0,1%. Infine, i consumi. Nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.755 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (2.738 euro).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rating PIL produzione industriale consumi
Vedi anche
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza