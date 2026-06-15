Competitività Ue, Meloni: “Serve impegno straordinario contro crisi energetica”

Si è svolta la terza riunione del gruppo informale sulla competitività organizzata in videoconferenza dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Cancelliere tedesco Merz e dal Primo ministro belga De Wever, in preparazione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione del Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e dei leader di 14 Stati membri, l’attenzione si è focalizzata sugli interventi di contrasto all’aumento dei prezzi dell’energia e sulla semplificazione amministrativa. Il Premier Meloni ha ribadito la necessità di implementare lo sforzo comune sia a livello nazionale che europeo per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica. Dopo aver ringraziato la Presidente della Commissione per aver accolto la sua lettera del 17 maggio concedendo la possibilità di allocare sino allo 0,6% del Pil in tre anni a investimenti e misure straordinarie in ambito energetico nell’ambito della clausola nazionale di salvaguardia, Giorgia Meloni ha richiamato l’attenzione sulla revisione della Direttiva ETS, attesa entro luglio, ribadendo la necessità che sia focalizzata su tre cardini: riduzione dell’impatto sui prezzi energetici, contenimento della volatilità delle tariffe, eliminazione degli effetti asimmetrici sugli Stati membri.

Il comunicato del Governo