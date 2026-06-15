Comunicazioni Premier in Parlamento, priorità: sicurezza, competitività, politica estera

In vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta prima alla Camera dei deputati e successivamente al Senato per illustrare in modo organico le principali priorità dell’azione italiana in ambito europeo e internazionale. L’intervento ha toccato diversi ambiti, con un’attenzione particolare alle dinamiche geopolitiche, economiche e di sicurezza. Sul piano internazionale, il Governo ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di mantenere alta la pressione su Mosca attraverso strumenti politici, economici e diplomatici. In questo quadro, è stata evidenziata l’opportunità che l’Unione europea individui una figura autorevole e condivisa incaricata di contribuire alla conduzione di eventuali negoziati di pace. Parallelamente, è stato richiamato il bisogno di una maggiore coesione tra gli Stati membri nelle iniziative diplomatiche, al fine di rendere più incisiva e riconoscibile l’azione dell’UE sulla scena internazionale. Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione in Medio Oriente, con un richiamo alla necessità di favorire percorsi di dialogo e stabilizzazione della regione. In questo contesto, è stata sottolineata l’importanza di una riflessione a livello europeo sull’evoluzione delle relazioni tra l’Unione europea e Israele, alla luce delle recenti dinamiche geopolitiche e delle implicazioni per la sicurezza e la cooperazione regionale. Per quanto riguarda i temi economici, l’intervento ha posto l’accento sulla competitività del sistema produttivo europeo, evidenziando come le imprese si trovino ad affrontare sfide legate sia al contesto globale sia a fattori interni all’Unione. Tra questi, è stata richiamata l’esigenza di ridurre gli oneri burocratici che possono rallentare gli investimenti e la crescita, nonché di rafforzare la sicurezza energetica. In questa prospettiva, è stato evidenziato il nesso sempre più stretto tra approvvigionamento energetico, autonomia strategica e sicurezza complessiva, considerati elementi centrali per la stabilità e lo sviluppo dell’Unione. In vista del vertice NATO previsto per il 7 e 8 luglio, la Presidente del Consiglio ha inoltre confermato che l’Italia si presenterà con un livello di investimenti in difesa e sicurezza pari al 2,8% del PIL, indicando tale impegno come parte integrante di una più ampia strategia di sicurezza nazionale ed europea, in linea con gli orientamenti dell’Alleanza atlantica. Nel suo intervento il Premier ha ribadito la posizione dell’Italia a favore di un’Unione europea in grado di affrontare le principali sfide globali in modo efficace e coordinato, mantenendo al contempo un equilibrio tra l’azione comune e il rispetto delle competenze e delle prerogative degli Stati membri, nonché degli assetti istituzionali europei.

Il comunicato del Governo