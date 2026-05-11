Comunità Politica Europea, Meloni: “Serve un approccio globale contro crisi molteplici”

Il Premier Meloni ha preso parte al vertice della Comunità Politica Europea che si è svolto a Yerevan, capitale dell’Armenia. Al centro della riunione a cui hanno partecipato una cinquantina tra Capi di Stato e di Governo, le possibili soluzioni per la crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente. Nel suo intervento al vertice, il Capo del Governo ha dichiarato che: “Viviamo un momento in cui diverse crisi interconnesse si influenzano rendendo inefficaci interventi limitati a singoli ambiti. Servono risposte integrate”. Il Premier ha quindi citato il tema della migrazione come esempio chiave di impatto su più ambiti: sicurezza, stabilità, economia, risorse pubbliche, lavoro. “Una serie di dinamiche che impattano anche sulla qualità delle democrazie, in quanto la percezione di una gestione inefficace riduce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e accresce il rischio di manipolazioni”. Come possibile risposta per affrontare le crisi, Meloni fa appello a “un approccio globale e coordinato. Nessun Paese può agire da solo in questo contesto. La sfida è passare da una logica reattiva a una strategia di lungo periodo capace di anticipare le crisi. In questo, assume un ruolo centrale il rafforzamento delle relazioni con i Paesi vicini, specie nel Mediterraneo allargato”. A margine del vertice si è svolta la seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), che ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nella lotta al narcotraffico, co-presieduta da Giorgia Meloni e dal Presidente francese Macron. Successivamente, il Premier ha avuto due incontri bilaterali. Il primo con Mark Carney, Primo Ministro del Canada con cui ha, tra l’altro, condiviso lo stato di attuazione del piano di azione per la cooperazione rafforzata tra i due Paesi. Nel secondo colloquio, il Premier Meloni ha raccolto dal Presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin l’impegno politico affinché non venga chiesto alcun pagamento di spese sanitarie alle famiglie dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana.

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