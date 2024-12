Consiglio dei ministri: revisione Irpef, Ires e otto per mille

Nella riunione flash del Consiglio dei ministri del 3 dicembre, il Presidente Giorgia Meloni ha affidato al Ministro Tommaso Foti le deleghe relative agli affari europei, all’attuazione del PNRR e alle politiche di coesione territoriale. Il Cdm, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha quindi approvato un decreto legislativo, in attuazione della Legge sulla riforma fiscale del 9 agosto 2023 n.111, che introduce la revisione del regime impositivo dei redditi Irpef e Ires. Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza Unificata e tiene conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il Cdm ha anche deliberato l’assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2023, in caso di scelta non direttamente espressa dal contribuente, ai fini del finanziamento di interventi volti alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche.

Link al comunicato stampa del Governo: https://t.ly/54v_y