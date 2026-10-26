circle x black
Cerca nel sito
 

Consiglio dei ministri, stretta su violenze di piazza e criminalità minorile

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pene più severe per violenze causate nel corso di manifestazioni di strada, nuove misure contro la criminalità minorile e risarcimenti più rapidi per chi subisce i danni: il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza pubblica. Tra le principali novità, l’introduzione del reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, con pene più severe per organizzatori e promotori, oltre al rafforzamento delle sanzioni per danneggiamento, devastazione e saccheggio. Inoltre, viene previsto l’arresto in flagranza differita per specifici reati commessi durante le manifestazioni. In ambito di criminalità minorile, viene prevista per i minorenni che hanno compiuto 14 anni la capacità di intendere e di volere fino a prova contraria. Parallelamente, vengono introdotte sanzioni amministrative per i genitori di minorenni che abbiano causato danni o violenze, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Il decreto interviene anche in termini di prevenzione, estendendo il fermo preventivo fino a 12 ore anche nei confronti dei minori e relativamente ad operazioni di polizia effettuate in luoghi caratterizzati da intenso afflusso di persone e vengono introdotti nuovi divieti di frequentazione per soggetti già responsabili di condotte violente di gruppo. Infine, nell’ambito dell’operazione Strade sicure, è previsto l’invio di 500 militari in più a Milano.
Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza