Consiglio dei ministri, stretta su violenze di piazza e criminalità minorile

Pene più severe per violenze causate nel corso di manifestazioni di strada, nuove misure contro la criminalità minorile e risarcimenti più rapidi per chi subisce i danni: il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza pubblica. Tra le principali novità, l’introduzione del reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, con pene più severe per organizzatori e promotori, oltre al rafforzamento delle sanzioni per danneggiamento, devastazione e saccheggio. Inoltre, viene previsto l’arresto in flagranza differita per specifici reati commessi durante le manifestazioni. In ambito di criminalità minorile, viene prevista per i minorenni che hanno compiuto 14 anni la capacità di intendere e di volere fino a prova contraria. Parallelamente, vengono introdotte sanzioni amministrative per i genitori di minorenni che abbiano causato danni o violenze, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Il decreto interviene anche in termini di prevenzione, estendendo il fermo preventivo fino a 12 ore anche nei confronti dei minori e relativamente ad operazioni di polizia effettuate in luoghi caratterizzati da intenso afflusso di persone e vengono introdotti nuovi divieti di frequentazione per soggetti già responsabili di condotte violente di gruppo. Infine, nell’ambito dell’operazione Strade sicure, è previsto l’invio di 500 militari in più a Milano.

Il comunicato del Governo