circle x black
Cerca nel sito
 

Consiglio dei ministri, via libera al Ddl immigrazione

16 febbraio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi mercoledì 11 febbraio ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, oltre a una serie di disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. Il provvedimento intende introdurre una riforma organica in favore del contrasto all’immigrazione illegale e per una gestione più efficace dei flussi migratori. Tra le principali misure previste, la possibilità di vietare l’ingresso in acque territoriali in presenza di specifiche situazioni critiche di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabile fino a 6 mesi. Il blocco navale potrà essere attuato con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Viminale in caso di rischio concreto di infiltrazioni terroristiche, pressione migratoria straordinaria, emergenza sanitaria. In caso di inosservanza del blocco, il testo indica l’applicazione di sanzioni amministrative tra 10 mila e 50 mila euro, sempre che non si configuri un reato. Nel provvedimento, inoltre, sono previste norme sul trasferimento delle persone intercettate che possono essere condotte nel Paese di origine, di partenza oppure in Paesi terzi che abbiano stipulato intese con l’Italia, in strutture dedicate. Vengono anche rafforzare le ipotesi in cui può essere disposta l’espulsione dal territorio nazionale, quando ad esempio vi sia una condanna a pena detentiva per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corpo politico o amministrativo, delitti contro l’ordine pubblico, la famiglia, la persona o il patrimonio. Il Cdm inoltre ha approvato in via preliminare un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2024/1499 sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione, dall’orientamento sessuale, dall’età, dalle convinzioni personali, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per l’accesso a beni e servizi.

Il comunicato completo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
immigrazione protezione internazionale Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo Contrasto all'immigrazione illegale Gestione dei flussi migratori
Vedi anche
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza