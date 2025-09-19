circle x black
4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: "Sta bene" - Video

Il conduttore: "Va tutto bene, ha avuto un abbassamento di pressione"

La giornalista cade
La giornalista cade
19 settembre 2025 | 23.57
Redazione Adnkronos
Attimi di paura a 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un mancamento ed è crollata a terra dopo aver ascoltato le parole di un ragazzo, presente tra il pubblico, sulla crisi di Gaza.

"Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate", le parole con cui Del Debbio ha informato i telespettatori.

