4 novembre, al "Villaggio Difesa" mostra fotografica su impegno militari all’estero

A “Villaggio Difesa”, fino al 4 novembre al Circo Massimo, negli stand del Comando Operativo di Vertice Interforze, è esposta una mostra fotografica che racconta l’impegno dei militari italiani nelle missioni all’estero. Il progetto intende testimoniare come le forze armate, accanto alle attività operative, sostengano le popolazioni locali e contribuiscano al progresso civile e alla cooperazione tra i popoli. Per questo sono stati selezionati alcuni tra i più significativi articoli giornalistici, riprodotti sui totem espositivi, per far conoscere alla società civile il valore umano, militare e sociale di questo impegno.