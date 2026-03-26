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Milano, spara alla badante: 92enne arrestato per tentato omicidio

E' successo in un appartamento in zona Barona. La donna è stata ricoverata in codice rosso

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
26 marzo 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato arrestato per tentato omicidio e per porto abusivo d’arma da fuoco il 92enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, ha sparato alla badante, una 46enne rumena, nell’appartamento in cui entrambi vivevano in via Faenza a Milano. Il colpo d’arma da fuoco all’addome - a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, che indagano sul tentato omicidio - è stato esploso al culmine di una lite sorta tra i due. Ancora da chiarire i motivi, legati forse alla convivenza o a questioni economiche.

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L’anziano, con precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari e affidato al figlio. La vittima, portata in codice rosso all’Humanitas, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Riproduzione riservata
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omicidio ferita badante
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