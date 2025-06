A Giovanni Acampora il 'Premio Venezia per il Mare' 2025

Durante la cena di gala del Salone Nautico di Venezia, nella suggestiva cornice dell’Arsenale, il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, di Si. Camera e di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, è stato insignito del prestigioso Premio Venezia per il Mare 2025, per la sezione “Politica ed Economia”.

Il riconoscimento, istituito nel 1991, viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte per l’impegno nella tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile del mare e dell’economia del mare. Tra i premiati delle scorse edizioni figura anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella mattinata di ieri, il riconoscimento è stato conferito anche al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

La motivazione del premio a Giovanni Acampora sottolinea la sua capacità di ideare e mettere a regime un sistema innovativo di relazioni istituzionali che ha favorito una nuova stagione normativa e associativa. “Per avere ideato e messo a regime un tanto singolare, quanto efficace sistema di rapporti istituzionali in grado di animare una nuova stagione normativa ed associativa. Un lavoro fatto soprattutto di rapporto e relazioni che hanno come obbiettivo il miglioramento della "blue economy" con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alla transizione energetica e digitale, applicate al settore produttivo e dei servizi legati al Mare. Un impegno quotidiano di connessione del tessuto politico, governativo ed associativo italiano, che mira alla percorribilità del processo di innovazione cui tutti siamo chiamati a partecipare, senza perdere mai di vista la necessità e l'improrogabile dovere di un maggior rispetto del pianeta. Una serie di azioni che Giovanni Acampora ricorda essere praticabili solamente attraverso la competenza, il merito, la collegialità e la sintesi degli attori chiamati a decidere il futuro del nostro Paese, con atti che coniughino la sostenibilità ambientale con quella sociale". - Si legge nella motivazione con la quale è stato conferito il Premio.

Durante il momento della premiazione, Acampora ha voluto condividere il riconoscimento con parte della squadra che lo ha accompagnato in questo percorso. Sul palco, insieme a lui, sono saliti, per l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Felice D’Argenzio e Francesca De Girolamo, Antonello Testa, Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio sull’Economia del Mare – Ossermare; Marino Masiero, Presidente di Assonautica Venezia, Luciano Serra, Presidente di Assonat – Confcommercio ed Elena Magro, Direttrice Assonautica di Venezia.

Un lungo applauso ha commosso la sala, alla presenza di numerose autorità civili, militari e cittadine, a coronamento di una serata di grande significato istituzionale e umano.

"Questo premio è il riconoscimento a un lavoro collettivo – ha dichiarato Giovanni Acampora – che guarda al futuro del mare come risorsa strategica per il Paese. Lo dedico a chi ogni giorno lavora con passione e competenza per uno sviluppo sostenibile, alle imprese, ai lavoratori e a tutti quelli che credono nel valore del fare squadra. In primis alla mia"