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A giugno Roma si tinge di viola: torna la festa della lavanda al Lavandeto di Roma

Tre weekend immersi nei campi fioriti, tra profumi, laboratori e momenti di pura bellezza senza fretta.

Il lavandeto di Roma - (Adnkronos)
Il lavandeto di Roma - (Adnkronos)
04 giugno 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C'è un angolo di Provenza nascosto a sud di Roma, vicino al Santuario del Divino Amore. Per poche settimane l'anno, i suoi campi si trasformano: si colorano di viola intenso, e l'aria si impregna di quel profumo inconfondibile che rallenta il passo e calma la mente. È il Lavandeto di Roma, un'azienda agricola biologica che coltiva lavanda officinale e angustifolia, e che per la sua quarta edizione torna ad aprire i cancelli con la festa dedicata a questa pianta straordinaria.

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Non si tratta di una semplice visita: è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il colore che si distende davanti agli occhi, il profumo che entra nei polmoni e porta con sé una sensazione di benessere, il silenzio della campagna romana interrotto solo dal vento tra i fiori. La lavanda è da secoli nota per le sue proprietà calmanti, e qui quella magia si vive in modo diretto, immersi in un paesaggio che sembra appartenere a un'altra latitudine.

Ad arricchire l'esperienza ci sono workshop e laboratori artigianali per grandi e piccini, un'area dedicata ai bambini e un punto ristoro dove rifiatare. E poi la possibilità di portare a casa qualcosa di concreto: oli essenziali, idrolati, oleoliti, candele e profumatori prodotti direttamente in azienda, con cura e filiera corta. Quest'anno sono attese anche delle novità pensate appositamente per celebrare la pianta e i suoi benefici.

Sabato 6, 13, 20 giugno

17:00 - 20:00

Domenica

7, 14, 21 giugno

09:00 - 12:00 | 17:00 - 20:00

Informazioni pratiche:

- Posti limitati per garantire un'esperienza confortevole

- Parcheggio interno gratuito

- Ingresso gratuito per bambini fino a 2 anni e persone con disabilità

- Non è consentito l'accesso con animali di qualsiasi taglia

L’accesso alla Festa della Lavanda sarà consentito solo con biglietto acquistabile online dal sito ufficiale https://www.illavandetodiroma.it.

Riproduzione riservata
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Tag
lavandeto roma festa lavanda roma
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