A Natale 7 maestri del gusto insieme per il nuovo hospice pediatrico di Padova

C'è una dolcezza che va oltre il sapore: è quella che nasce dalle mani dei grandi maestri per farsi presenza, ascolto e sollievo accanto ai bambini più fragili. Sette grandi firme dell'alta pasticceria e della panificazione italiana uniscono il proprio talento a favore della Fondazione La Miglior Vita Possibile per lanciare la campagna 'Buoni Insieme - Il gusto di fare del bene'. Un'iniziativa in cui l'eccellenza artigianale si mette al servizio della cura, trasformando la passione per il gusto in un gesto di profonda vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

I Sette Maestri del Gusto: talenti d'eccellenza per la solidarietà. A firmare le ricette della box è una squadra straordinaria di protagonisti della cultura gastronomica italiana: Massimiliano Alajmo: tre stelle Michelin con Le Calandre di Rubano, celebre per la sua cucina e pasticceria essenziale, poetica e incentrata sulla purezza della materia prima (presente con i frollini al cacao e vaniglia). Corrado Assenza: maestro vulcanico del Caffè Sicilia di Noto, icona internazionale della pasticceria di territorio che coniuga sapientemente dolce e salato valorizzando le eccellenze agricole. Luigi Biasetto: campione del mondo di pasticceria e punto di riferimento dell'alta arte dolciaria padovana e internazionale, maestro di rigore tecnico e armonia dei sapori (autore dei sablé al cioccolato). Lucca Cantarin: titolare della rinomata Pasticceria Arisbar a Campodarsego, talento pluripremiato e innovatore della pasticceria contemporanea d'autore (firma dei fiorellini alla vaniglia). Leonardo Di Carlo: 'pasticcere scientifico' e punto di riferimento per la formazione professionale del settore, noto per la sua ricerca teorica e tecnica applicata ai grandi lievitati e alla pasticceria moderna. Ezio Marinato: tra i più autorevoli maestri panificatori d'Europa, campione europeo di panificazione, punto di riferimento per la lavorazione dei cereali e delle farine antiche (creatore delle fettine al cacao con arachidi e dei frollini al farro). Luca Rasi: esperto pasticcere e consulente di laboratorio, maestro nella ricerca sugli ingredienti e nelle strutture di creme e impasti artigianali.

Il nuovo Hospice pediatrico: una vera 'casa' per la cura e il sollievo. I proventi della campagna contribuiranno a sostenere le attività dell'Hospice pediatrico di Padova e la realizzazione del nuovo Centro regionale veneto per le cure palliative pediatriche in via Falloppio a Padova. Progettata su oltre 3.000 metri quadrati immersi nel verde, la nuova struttura amplierà la ricettività da 4 a 12 posti letto (di cui 4 dedicati al respite care, i ricoveri di sollievo pensati per offrire un momento di riposo alle famiglie). Un ambiente concepito per superare la rigidità dell'ospedale: stanze singole accoglienti con angolo cottura per i genitori, aree per attività diurne e terapie ricreative, dove l'alta specializzazione medica si sposa con il calore di una casa.

L'elegante cofanetto d'autore e il valore dell'inclusione. Protagonista dell'iniziativa solidale è l'esclusiva selezione d'autore composta da sei confezioni di biscotti artigianali e due creme spalmabili ('Crema del Cuore' al cioccolato e 'Crema del Sorriso' al caramello salato). A completare questo cerchio di solidarietà è il confezionamento delle scatole, affidato ai ragazzi diversamente abili di Talents Lab a Saccolongo (Padova), trasformando ogni dono in un messaggio concreto di inclusione sociale e valore condiviso.

"Sostenere l’Hospice pediatrico del Veneto e costruire la nuova struttura significa offrire dignità, sollievo e assistenza specialistica a intere famiglie che affrontano ogni giorno percorsi complessi - dichiara Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile - Con 'Buoni Insieme' i Maestri del Gusto ci dimostrano che l'eccellenza si esprime al meglio quando si prende cura degli altri. Grazie di cuore a loro e ai ragazzi di Talents Lab per la partecipazione in questa iniziativa solidale. Grazie a tutte le persone che sceglieranno i Buoni Insieme per i regali di Natale, sostenendo le attività della Fondazione. Per garantire a ogni bambino il diritto alla miglior qualità di vita possibile".