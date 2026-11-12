Contratti, rappresentanza, salari: c'è l'accordo tra sindacati e imprese

Alla fine di una lunga trattativa, durata circa 18 ore, l'accordo si è trovato. Un confronto a oltranza tra sindacati e associazioni datoriali, iniziato ieri alle 12.30 in Confindustria per concludersi solo questa mattina intorno alle 5.30, tra plenaria e 'ristrette', con la firma dell''Accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva' che corona il percorso del confronto avviato oltre un anno fa.

Al tavolo di Viale dell'Astronomia, i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri che si sono presentati con un testo unitario e condiviso; il vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini, i vertici di 12 associazioni datoriali (Agci, Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confservizi e Legacoop).

Cosa contiene il testo. All'interno dell'accordo, la misura della rappresentanza, datoriale e sindacale, che costituisce l'elemento essenziale del contrasto al dumping contrattuale; gli ambiti di esercizio della contrattazione collettiva e i perimetri contrattuali; la contrattazione collettiva "di qualità"; la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori con adeguamenti salariali all'inflazione attraverso verifiche annuali o biennali; partecipazione, formazione, salute e sicurezza sul lavoro.

Rappresentanza. L'accordo definisce le caratteristiche che devono avere le "organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative", quelle a cui devono far capo i contratti collettivi; un sistema di misurazione della rappresentanza e rappresentatività, che nel caso dei sindacati si fonderà "sulla combinazione tra dato associativo e consenso elettorale, cioè iscritti e dati elettorali", si legge nel testo dell'accordo. E' previsto che si possa votare, in tutti i luoghi di lavoro, per la costituzione delle Rsu, anche se a chiederlo è almeno il 30% +1 delle lavoratrici e dei lavoratori.

Fronte complesso e centrale, quello dei salari. C'è l'accordo sull'adeguamento inflazionistico a tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, con verifiche annuali o biennali. "Il contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce, quale parte integrante del contratto vigente, l'adeguamento del Tem in ragione dell'eventuale scostamento incrementale tra i tassi consuntivati annualmente dell'indice Ipca Nei elaborato dal'Istat e i tassi previsionali considerati al momento del rinnovo del Ccnl. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono i tempi e le modalità di tale adeguamento e prevedono, a questo fine, una verifica periodica in vigenza di contratto, con cadenza annuale o biennale", stabilisce l’Accordo quadro, specificando che quanto previsto nel testo firmato "è immediatamente esigibile nella fase dei rinnovi dei Ccnl".

Per il sistema di welfare, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, emergono importanti novità poiché le prestazioni a carico dei datori di lavoro dovranno essere universali, esigibili ed economicamente quantificabili. Completano l’intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione. La firma ufficiale dell'accordo con i presidenti e i segretari generali di tutte le organizzazioni è prevista per il 14 dicembre.

Per Pierpaolo Bombardieri, “questa notte abbiamo siglato un’intesa storica, dopo una delle trattative più lunghe e difficili della storia sindacale, destinata a rivoluzionare il sistema delle relazioni industriali: si sono gettate le basi per generare una crescita salariale e per smantellare i contratti pirata".

Daniela Fumarola parla di "un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana. L'hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l'Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese".

Di accordo "storico" parla anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l'intesa raggiunta che, dice, "segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia. È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo. Siamo orgogliosi, come governo, di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo: abbiamo rispettato l’autonomia delle parti sociali e abbiamo ancorato con il decreto Lavoro il salario giusto alla contrattazione di qualità", aggiunge la premier, per la quale "oggi si apre una nuova fase nel mondo del lavoro e della produzione, e il governo continuerà a fare la propria parte per consolidare questo cammino".