A Roma Couture sfila l''eredità' di Schuberth e André Laug

Emilio Schuberth e André Laug, la sartorialità declinata al maschile di Gaetano Aloisio, i gioielli di un maestro del design, Gerardo Sacco. Sfila nella Capitale domani, all'Hotel de la Ville, 'Roma Couture', manifestazione giunta alla II edizione ideata da Antonio Falanga e Grazia Marino. La serata, condotta da Cinzia Malvini, e aperta a critici e giornalisti del settore accanto ad alcuni selezionatissimi ospiti, ha come obiettivo di riportare in passerella i grandi nomi del made in Italy, valorizzando l'alta sartorialità italiana e l'unicità del 'fatto a mano' in un'atmosfera più intima e raccolta come accadeva negli atelier di storiche maison negli anni '50. "Un evento che apre anche un interessante focus sul patrimonio culturale legato alla moda, alla sua eredità - spiegano Marino e Falanga - un 'heritage' che a volte si tramanda, ma spesso rivive, rinnovandosi sotto la guida di art director come Elena Perrella per Schuberth e Laura, Vibaldo e Maddalena della Croce di Lojola per Andrè Laug che continuano ad investire in artigianalità, occupazione, nello straordinario coinvolgimento e sapienza delle nostre maestranze".

"Eppure - interviene Grazia Marino - nonostante il grande lavoro che sta facendo l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, per riportare nella Capitale l'haute couture, Roma, a mio avviso, ha perso negli anni quel glamour, quella credibilità che l'avevano incoronata 'capitale della moda'. Bisognerebbe far ritornare, per esempio, i buyer, non solo italiani, ripristinare quella meravigliosa relazione, fatta di creatività, fiducia e disponibilità che è alla base di ogni tipo di rapporto tra couturier e cliente".

E se l'assessore Alessandro Onorato rende un plauso alla manifestazione ("sosteniamo questa iniziativa perchè crediamo fortemente nel valore della moda a Roma, tornata centrale nel panorama italiano e internazionale. La nostra città è custode di una tradizione artigianale d'eccellenza ultracentenaria e nota in tutto il mondo. E' nostro dovere lavorare per valorizzare questo asset importantissimo per Roma"), Antonio Falanga confessa che "forse quello che oggi manca a Roma, dopo la chiusura di Altaroma, è la nascita di una struttura pubblica di professionisti del settore, la riproposta di una fashion week che crei mercato e movimento. A Roma ci sono tante teste pensanti, molti privati, come nel nostro caso - prosegue- speriamo di poter essere di esempio, soprattutto di stimolo e incoraggiamento, per molti altri colleghi".

E a Roma sfileranno, in uno dei gioielli di sir Rocco Forte, dieci creazioni di Emilio Schuberth, capi da cocktail e da sera declinati nelle tonalità dell'oro, dell'argento, del corallo e del nero, dell'azzurro e del giallo. La maison André Laug, con un atelier nel cuore di Roma, a Piazza Mignanelli, resta fedele al suo 'heritage' di haute couture, preziosi abiti da giorno, cocktail, da sera e da red carpet. Gaetano Aloisio (la sartoria apre nel 1991), presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori e presidente della Federazione Mondiale dei Maestri Sarti, propone alcuni grandi classici del brand rivisitati in chiave moderna. Giacche sahariane in prezioso shantung di seta, raffinati abiti doppio petto, smoking in seta jacquard e moire impreziositi da eleganti rifiniture e eseguite rigorosamente a mano. Atteso all'Hotel de la Ville il signore dei gioielli, Gerardo Sacco, capolavori di arte orafe, in cui la storia, le tradizioni, la grande mitologia greco-romana, rivive con una classicità più contemporanea.