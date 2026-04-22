A Roma il presidente della Repubblica del Kenya ospite d'eccezione della Luiss

Si è svolto al Campus Luiss Guido Carli di Roma l'incontro "Kenya: un grande paese che guarda al futuro", con la partecipazione del presidente della Repubblica del Kenya, William Samoei Ruto e del primo ministro e ministro degli Esteri Musalia Mudavadi. Al centro del confronto il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Kenya, tra partnership economica, Piano Mattei e ruolo crescente dell'Africa nei nuovi equilibri globali. A fare gli onori di casa, insieme al senatore Gaetano Quagliariello, il presidente della Med-Or Italian Foundation Marco Minniti, che ha sottolineato il valore strategico dell'alleanza in un contesto internazionale segnato da forte instabilità. Nel suo intervento, Ruto ha ribadito il percorso di crescita del Kenya, tra investimenti in infrastrutture, innovazione e transizione energetica, indicando nella cooperazione con Europa e Italia una leva per lo sviluppo condiviso.