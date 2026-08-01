Sono scattati nella mattina di oggi 1 agosto i primi controlli a campione della Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Fiumicino sui passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo su voli provenienti da Barcellona e Madrid dopo la sospensione temporanea del trattato di Schengen con la Spagna. A quanto si apprende la predisposizione delle verifiche è iniziata ieri sera e prevede verifiche "selettive" su cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna per accertare il possesso di documenti idonei a circolare in ambito Schengen.

I controlli avvengono presso i gate di sbarco per verificare la regolarità al momento dell'ingresso in Italia, e le misure che resteranno in vigore per un mese a partire da oggi prevedono ulteriori verifiche solamente in caso di anomalie o sospetti.

All’aeroporto di Fiumicino sono oltre 60 i voli in arrivo ogni giorno dalla Spagna durante la stagione estiva. Nel frattempo, già dalla serata di ieri, ADR ha predisposto, sui propri canali di comunicazione e social, un avviso ai passeggeri informandoli che "in applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, sono stati temporaneamente reintrodotti controlli a campione alle frontiere interne dell'Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna raccomandando di viaggiare con un documento di identità valido per l'espatrio; i voli operano regolarmente".