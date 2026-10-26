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Agosti (Sin): "Prevenzione della prematurità è la cosa migliore"

Massimo Agosti - Adnkronos
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26 ottobre 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
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“La prevenzione della prematurità innanzitutto è la cosa migliore. Servono cure ostetriche adeguate, in centri che sappiano seguire queste situazioni. In Italia ne abbiamo molti, ma dobbiamo cercare di diminuire le macchie di leopardo”. Sono le parole di Massimo Agosti, presidente della Società italiana di neonatologia (Sin), durante la presentazione di “Vite in campo”, il docufilm scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia. L’opera è stata presentata in occasione del Festival del Cinema di Roma. Tra i racconti del documentario c’è anche quello della nascita prematura di una figlia.

“Bisogna diminuire le disuguaglianze, il fatto che non in tutte le Regioni possano esserci le stesse opportunità – ha proseguito Agosti – Noi, come Società italiana di neonatologia, teniamo molto al tema dell’equità delle cure ostetriche e neonatali e al diminuire le disuguaglianze lungo tutta la nostra penisola, per offrire a tutti i neonati le stesse opportunità da Nord a Sud”.

“Vogliamo che tutti i neonati che nascono in Italia possano nascere bene”, ha concluso Agosti.

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