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Airbnb, a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento

08 luglio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
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Ai piedi del castello millenario di Vicalvi, nel cuore della Valle di Comino, Monica D'Ambrosio ha trasformato una storica casa di famiglia in un luogo di accoglienza per viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Prima struttura Airbnb del borgo, Il Falconiere è diventato una finestra sul territorio, tra storia, natura e tradizioni locali. Un esempio di come l'ospitalità diffusa possa contribuire a valorizzare i piccoli centri, sostenendo l'economia locale e promuovendo un turismo autentico e sostenibile.

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