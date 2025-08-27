circle x black
Al Digital innovation forum ComoLake2025 il manifesto Imtai per un'Ai etica e globale

Lo annunciano la Fondazione innovazione digitale Ets e il Comitato scientifico, presentazione il 16 ottobre a ComoLake 2025

27 agosto 2025 | 17.49
Redazione Adnkronos
Sarà presentato al Digital innovation forum - ComoLake2025 – il manifesto Imtai, International multidisciplinary task force on AI, documento internazionale che definisce principi e linee guida per la classificazione, la valutazione e la gestione responsabile degli agenti di intelligenza artificiale. Lo hanno annunciato la Fondazione innovazione digitale Ets e il Comitato scientifico. La presentazione è prevista per il 16 ottobre nel corso della Round table 9 "From principles to action: ethical Ai agents" e sarà un momento d'illustrazione e di dialogo politico e operativo, dove si discuteranno i principi etici e di governance definiti da Imtai e si proporranno le linee guida per policy makers e istituzioni internazionali.

Digital Innovation Forum - ComoLake 2025 - è l'appuntamento dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla trasformazione digitale organizzato da Micromegas Comunicazione, ed è in programma a Villa Erba a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre. Il manifesto nasce da un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto circa 200 esperti provenienti da oltre 15 Paesi e rappresenta un passo significativo verso la creazione di strumenti concreti per governi, istituzioni internazionali e realtà industriali. L’evento segnerà una tappa cruciale di questo percorso internazionale: il passaggio “from principles to action”, in cui ricerca, industria e istituzioni si confronteranno per trasformare principi condivisi in raccomandazioni concrete a livello globale.

