Al via a Roma la III edizione dell'ECO Festival per la mobilità sostenibile e le città intelligenti

È ancora l'auto il mezzo centrale degli italiani: il 92% la utilizza almeno una volta a settimana, mentre solo il 19% ricorre spesso al trasporto pubblico. Riguardo l'auto elettrica, appena il 10% dichiara di volerle acquistare entro un anno, contro un 59% che si dice non interessato. la prima volta è stato elaborato l'Indice di mobilità sostenibile, che si attesta a 66 su 100 e che servirà a monitorare le future abitudini per quanto riguarda il modo di spostarsi. È quanto emerge dall'indagine dell'Istituto Piepoli che fotografa lo stato della transizione ecologica in Italia, presentata a Roma, in occasione della prima giornata dell'ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.