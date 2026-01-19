Al via Culture 4 All, cultura come strumento inclusione per ragazzi con disabilità

È ufficialmente partito Culture 4 All, il progetto innovativo promosso dall’Associazione Anima di Roma Ets, in partnership con l’Associazione Pro Universitate Don Bosco Ets e la Cooperativa Ceralaccha, dedicato all’inclusione culturale e lavorativa dei giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma. Di durata quinquennale, il progetto sperimentale prevede un percorso articolato che comprende l’accesso all’offerta culturale e alla conoscenza delle bellezze della città eterna, una successiva fase di formazione presso l’Università Pontificia Salesiana e l’accompagnamento all’inclusione lavorativa nel settore turistico-culturale.

In una prima fase, i giovani partecipanti – supportati dagli educatori della Cooperativa Ceralaccha – prenderanno parte attivamente alla progettazione e alla fruizione di percorsi culturali accessibili, ideati da Anima di Roma Ets. Successivamente, coloro che manifesteranno interesse e motivazione potranno iscriversi ai percorsi di formazione curati dall’Associazione Pro Universitate Don Bosco Ets, riconosciuti dal Ministero del Turismo, con tirocini pratici e attività di orientamento finalizzate all’inserimento professionale come operatori culturali e/o turistici. Per il primo anno di progetto è stato costituito un gruppo di 20 ragazze e ragazzi che, accompagnati da educatori e operatori qualificati, saranno protagonisti di un percorso volto a favorire autonomia, consapevolezza e partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

La prima visita culturale si è svolta lunedì 19 gennaio al Polo museale – Museo del Corso presso Palazzo Cipolla, grazie a un’apertura straordinaria della mostra “Dalì. Rivoluzione e tradizione”. I partecipanti sono stati accompagnati da una guida psicologa che, in collaborazione con gli educatori, ha costruito un percorso di visita appositamente pensato per il gruppo. Durante la mattinata, si è unita alla passeggiata, testimoniando adesione al progetto, anche l’attrice Francesca Valtorta. “Grazie alla Fondazione Roma siamo entusiasti di avviare da capofila un progetto al quale lavoriamo e crediamo da anni - le parole del Presidente di Anima di Roma ETS Jacopo Patulli - Culture 4 All è il coronamento di una nostra vocazione, quella di utilizzare la divulgazione social per mettere a terra importanti progetti culturali e sociali, esprimendo la gratitudine di vivere attivamente la dimensione della nostra cittadinanza”.

“Culture 4 All rappresenta per la nostra Associazione un progetto di grande valore educativo e sociale - le parole del Segretario Generale dell’Associazione Pro Universitate Don Bosco ETS Francesco Langella - perché unisce il diritto alla cultura a una concreta prospettiva di autonomia e inserimento lavorativo per giovani con disabilità. Siamo felici di mettere a disposizione percorsi formativi, all’interno dell’Università Pontificia Salesiana, utili ad accompagnare i ragazzi in un cammino di crescita personale e professionale”. “Per la nostra realtà questo è un progetto che mette al centro la persona e le sue potenzialità - le parole del Presidente della Cooperativa Ceralaccha Donato Fersini - accompagnare i ragazzi in un percorso che unisce esperienza culturale, formazione e avvicinamento al lavoro significa offrire strumenti concreti per costruire autonomia, autostima e partecipazione attiva. Siamo orgogliosi di contribuire con il nostro supporto educativo a un’iniziativa che rende la cultura davvero accessibile e inclusiva”.

“Il progetto Culture 4 All - sottolinea il Presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi - interpreta pienamente la nostra missione: promuovere progetti capaci di generare valore sociale duraturo per le persone, e di creare opportunità di crescita umana e professionale e di inclusione. La cultura è uno strumento fondamentale in tale direzione, e questo progetto ne è una chiara testimonianza. Sostenere un’iniziativa che coniuga accesso al patrimonio culturale, formazione qualificata e concrete opportunità di inserimento lavorativo significa investire in una società più equa, consapevole e partecipata. Siamo orgogliosi di affiancare realtà associative così autorevoli e motivate in un percorso innovativo e di lungo periodo”.