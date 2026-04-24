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Alemanno, da Sorveglianza ok a riduzione pena: lascerà il carcere il 24 giugno

Sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze

Gianni Alemanno - (Fotogramma/Ipa)
Gianni Alemanno - (Fotogramma/Ipa)
24 aprile 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Riduzione di 39 giorni della pena per Gianni Alemanno, che sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l’istanza ex articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario per vedersi riconosciuti i giorni di riduzione “a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite” presentata dalla difesa dell’ex sindaco di Roma, finito in carcere la notte del 31 dicembre 2024 dopo la revoca dei servizi sociali.

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Alemanno, che doveva svolgere attività presso la struttura ‘Solidarietà e Speranza’ che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, era accusato di una “gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte”. In particolare, avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato in tre occasioni tra marzo e settembre scorsi un pregiudicato, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi.

Alla luce di questa decisione Alemanno potrà lasciare il carcere il 24 giugno. “Una piccola grande vittoria - commenta all’Adnkronos l’avvocato Edoardo Albertario, difensore dell’ex sindaco - perché è un’ordinanza che certifica la battaglia che Alemanno sta conducendo contro il sovraffolamenro carcerario”.

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traffico di influenze riduzione pena carcere alemanno carcere alemanno riduzione pena
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