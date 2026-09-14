circle x black
Cerca nel sito
 

Alessandro Di Battista, seconda notte al Policlinico Gemelli: non sono previsti bollettini

L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto mentre stava realizzando un reportage a Cuba e il delicato intervento chirurgico all'Avana

Alessandro Di Battista - (Fotogramma/Ipa)
Alessandro Di Battista - (Fotogramma/Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
14 settembre 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda notte al Policlinico Gemelli di Roma per Alessandro Di Battista, ricoverato nell'Irccs capitolino da sabato 12 settembre per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto mentre stava realizzando un reportage a Cuba e il delicato intervento chirurgico all'Avana. Di Battista è arrivato al Gemelli sabato mattina, trasferito in ospedale a bordo di un'ambulanza che lo aspettava a Ciampino. "Come da richiesta della famiglia, non sono previsti bollettini", confermano dal Gemelli.

Un appello al rispetto della privacy era stato lanciato sabato su Facebook dall'associazione Schierarsi, di cui l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è vice presidente. "Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell'informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alessandro di battista alessandro di battista operato alessandro di battista come sta alessandro di battista news alessandro di battista notizie
Vedi anche
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Venezia 83, Premio Mastroianni a Malou Khebizi per '15/18 (A place to heal)' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza