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Allarme minicar a Roma, verifiche sulla denuncia di un'auto rubata. Davide Iacopini resta in gravi condizioni

Al vaglio degli inquirenti che indagano sull'aggressione all'attore e ad altre cinque persone anche una denuncia per furto d'auto

- (Fotogramma - Ipa)
- (Fotogramma - Ipa)
10 ottobre 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C’è anche una denuncia per furto di auto al vaglio degli inquirenti che indagano sull’aggressione all’attore Davide Iacopini e altre cinque persone avvenute tra il 4 il 5 ottobre a Roma.

Un uomo si è presentato dagli investigatori per segnalare il furto della propria minicar nera, mezzo che combacia per colore e modello con quello utilizzato dai due aggressori tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Nei giorni scorsi diverse persone hanno denunciato di essere state aggredite in modo più o meno simile. L'ultimo, in ordine temporale, un uomo di 67 anni. All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ci sono vari episodi simili avvenuti nello stesso quartiere, come quello di un ragazzo colpito, mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar.

Intanto, Iacopini intanto resta in condizioni gravi ma stabili ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Camillo di Roma.

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aggressione furto di auto minicar
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