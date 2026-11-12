Ci stiamo abituando a parlare di guerra ibrida, e di guerra cognitiva, per provare a dare una forma alla sequenza di attacchi che stanno accompagnando le guerre convenzionali in atto, dall'Ucraina all'Iran e al Medio Oriente. Sono finiti nel mirino degli hacker gli impianti di refrigerazione dei supermercati in mezza Europa, così come ha rischiato di andare in tilt il traffico aereo, con un lungo elenco di velivoli costretti ad atterraggi di emergenza a seguito di allarmi bomba. Di fronte all'ultima evoluzione, la mail di minacce inoltrata simultaneamente a migliaia di scuole italiane, c'è una serie di domande che si aggiunge alle tante che faticano a trovare risposta in questa fase storica: è guerra ibrida, è guerra cognitiva, è solo mitomania? E, ancora, chi è il nemico e dove vuole arrivare? Quali minacce sono realmente attendibili?

Le risposte riguardano tutti ma sono soprattutto i governi e chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza a doverle cercare. Intanto, il dato certo è che la percezione della vulnerabilità è cresciuta insieme allo sconfinamento nella vita quotidiana della minaccia: i trasporti, i supermercati, le scuole, le banche e le assicurazioni definiscono un perimetro che finora non sembrava così facilmente violabile. L'altro elemento che gioca un ruolo chiave è la diffusione del digitale e l'utilizzo sempre più invasivo dell'intelligenza artificiale. Perché buona parte della sicurezza è affidata ai dati e i dati, per definizione, sono violabili. Con una differenza sostanziale rispetto al passato. Gli hacker prima potevano colpire un bersaglio limitato, oggi possono portare sull'orlo del caos un Paese.

L'obiettivo che tiene insieme la guerra ibrida, la guerra cognitiva e anche la mitomania, del resto, è facilmente leggibile: compromettere la normalità, incidere sulle abitudini di vita consolidate, deteriorare la fiducia nelle istituzioni e alimentare la paura.

Le stesse definizioni di guerra ibrida e di guerra cognitiva aiutano a descrivere il quadro. La guerra ibrida può essere considerata un macro contenitore. Dentro ci sono strumenti militari tradizionali, attacchi informatici, sabotaggi, pressioni economiche e campagne di disinformazione per colpire un avversario, senza una dichiarazione formale di guerra o uno scontro su vasta scala. La guerra cognitiva è una parte sempre più rilevante della guerra ibrida. Serve a incidere sulla mente delle persone, a indirizzarne le percezioni, le convinzioni e gli stati d'animo, in modo da condizionare le decisioni, sia quelle individuali sia quelle collettive.

Restano però diversi nodi da sciogliere. A partire dal mandante, o dai mandanti, di una strategia della tensione sempre più capillare. Non ci sono elementi concreti per pensare a una regia unica, tanto che alle pur fondate indicazioni che portano alla propaganda e alla disinformazione russa, si sono aggiunte quelle sollevate dai francesi rispetto alla possibile matrice iraniana degli attacchi informatici ai supermercati. Non solo. In un contesto così deteriorato, con buona probabilità, si innescano anche interessi diversi, da quelli economici e finanziari, perché chi scommette sul caos può trarre un guadagno diretto e indiretto dalle azioni che fa, alla deriva della mitomania, sempre presente quando si alza il livello della confusione.

Anche i rischi legati alla valutazione di quello che sta accadendo sono diversi tra loro. Da una parte quello di sottovalutare la portata delle minacce, nella crescente assuefazione a una escalation di allerte, più o meno fondate. Dall'altra quello opposto, di alimentare una preoccupazione diffusa che può arrivare alla psicosi collettiva e a compromettere la vita associata. Trovare l'equilibrio tra una scrupolosa analisi di tutto quello che sta succedendo, la prevenzione necessaria e un'informazione corretta è l'unica arma di difesa possibile. (Di Fabio Insenga)