All'asta da Christie's un diamante rosa Bulgari da 24 carati, stima di 16 milioni di euro

Un diamante rosa Fancy Intense da 24 carati, taglio smeraldo e incastonato in un anello firmato Bulgari, sarà il pezzo di punta dell’asta 'Magnificent Jewels' organizzata da Christie’s a Ginevra il prossimo 10 novembre. Il gioiello, proveniente dalla collezione di una distinta famiglia nobile europea, ha una stima, riporta l'Adnktonos, compresa tra 10 e 15 milioni di franchi svizzeri (circa 10,8-16,2 milioni di euro).

La pietra è rimasta in mani private per oltre 70 anni e non è mai stata proposta prima in una vendita all’asta. Secondo la tradizione familiare, il diamante grezzo sarebbe stato acquistato in India negli anni Cinquanta dal bisnonno dell’attuale proprietario, per poi essere affidato alla maison romana Bulgari, che lo trasformò nell’anello oggi destinato al mercato internazionale.

La storia del gioiello si intreccia con quella della Roma del dopoguerra, quando la capitale divenne uno dei centri della mondanità internazionale. Le produzioni cinematografiche a Cinecittà richiamavano attori e personalità di Hollywood, dando vita alla stagione passata alla storia come «Hollywood sul Tevere». In quegli anni, la boutique Bulgari di via Condotti si affermò come luogo d’incontro per collezionisti, celebrità e protagonisti della vita culturale, tra cui Elizabeth Taylor e Richard Burton, Audrey Hepburn e Mel Ferrer.

Il diamante si distingue per la classificazione cromatica Fancy Intense Pink, che identifica una tonalità rosa particolarmente intensa, e per il taglio rettangolare a gradini. La combinazione tra colore, dimensioni e proporzioni ne accresce la rarità. La pietra appartiene inoltre alla categoria dei diamanti di tipo IIa, che rappresenta meno del 2% dei diamanti di qualità gemmologica.

La continuità della proprietà familiare, unita all’assenza di precedenti passaggi sul mercato, costituisce uno degli elementi di maggiore interesse per la vendita. Secondo Christie’s, il gioiello riunisce caratteristiche gemmologiche e una storia documentata di possesso che lo collocano tra i pezzi più significativi della prossima stagione internazionale delle aste di alta gioielleria.

L’asta 'Magnificent Jewels' si svolgerà il 10 novembre al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra. Il diamante sarà esposto al pubblico dal 5 al 10 novembre.