Giornata tragica in vetta oggi, sabato 13 giugno. Due alpinisti sono morti in Valle d'Aosta, secondo quanto riferito dal Soccorso alpino valdostano. Il primo ha perso la vita sul Cervino. La salma è stata trasportata a Cervinia e il riconoscimento è stato affidato al soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il compagno di cordata, illeso, è in fase di recupero. L'altra vittima sul ghiacciaio della Brenva sul massiccio del Monte Bianco. La salma è stata trasferita a Courmayeur e anche in questo caso sono in corso le operazioni di riconoscimento.

Due morti sulla cresta Kuffner al monte Maudit

Alle due vittime italiane si aggiungono i due alpinisti morti oggi sulla cresta Kuffner al Mont Maudit sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'intervento è stato coordinato dalle autorità di soccorso francesi.

Sul Gran Paradiso ieri altre tre vittime

Quattro le vittime, quindi, oggi mentre ieri altri tre alpinisti, di cui due italiani, avevano perso la vita sul Gran Paradiso a 3.600 metri di quota.