Ambiente: Innocenti (Chiesi Italia), 'Net Zero entro il 2035, investire nei giovani per futuro più sano'

"Come società benefit abbiamo degli obiettivi estremamente ambiziosi. Il primo è raggiungere Net Zero nel 2035, il che significa ben 15 anni prima degli accordi di Parigi. Questo non è solo un impegno in ambito ambientale, ma anche in quello sociale. Questa è una iniziativa bellissima perché è un investimento sulle nuove generazioni, che sono coloro che avranno la responsabilità, nel futuro, di cercare di rendere migliore questo pianeta. Una sensibilità sull'aria pulita significa sensibilità ambientale, sociale e anche un tema di prevenzione, perché sappiamo quanto l'aria pulita possa prevenire malattie respiratorie". Sono le parole di Raffaello Innocenti, Ceo & Managing Director di Chiesi Italia, in occasione dell'evento finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia", organizzato all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, promossa dall'associazione 3 Elle Ets, fondata dall'attrice Sarah Maestri e sostenuta da Chiesi Italia. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Mic - Ministero della cultura e Mim - Ministero dell'istruzione e del merito.