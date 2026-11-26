'Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica' questo il tema centrale della 43ª edizione dell’Assemblea annuale Anci in programma da oggi fino a venerdì 27 novembre presso la Fiera di Verona. Tre giornate di confronto e approfondimento dedicate a consolidare la centralità dei Comuni e a delineare strategie condivise per il futuro del Paese. L’Assemblea rappresenterà un punto di incontro fondamentale per i sindaci, chiamati ad esprimersi sulle evoluzioni socio-economiche e sulle grandi sfide globali e locali che si riflettono direttamente sui territori, richiedendo risposte coordinate e innovative.

I lavori della giornata inaugurale si apriranno alle ore 17, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l’undicesimo anno consecutivo a testimonianza del profondo legame con la comunità dei sindaci. L’assemblea di Verona partirà con l’intervento di Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno e presidente del consiglio nazionale Anci.

I saluti istituzionali saranno affidati a Mario Conte (sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto) a cui seguiranno le voci di Flavio Massimo Pasini , presidente della Provincia di Verona, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi e di Alberto Stefani presidente della Regione Veneto a cui seguirà il contributo della sindaca di Perugia e delegata Anci alle Pari opportunità, Vittoria Ferdinandi, nella giornata in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne. La cerimonia inaugurale vedrà la testimonianza del giornalista, scrittore e regista Walter Veltroni, che porterà il suo contributo dal titolo Glocal. Giorgio La Pira, un sindaco e la pace. Infine, sul palco dell’Assemblea ci sarà la relazione del presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi.