circle x black
Cerca nel sito
 

Andrea Ceccherini nominato 'Ufficiale della Repubblica' dal Capo dello Stato

Nuovo riconoscimento per il leader di Osservatorio for independent thinking, già Cavaliere

(Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Andrea Ceccherini)
(Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Andrea Ceccherini)
05 marzo 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha conferito ad Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già Cavaliere, l'onorificienza di "Ufficiale della Repubblica Italiana".

L’Ordine al merito della Repubblica di cui Andrea Ceccherini è stato insignito con decreto è il più alto degli ordini della Repubblica.

Questa onorificenza è attribuita a personalità indipendenti con lo scopo di 'ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ufficiale della Repubblica Osservatorio for independent thinking
Vedi anche
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza