Andrea Ceccherini nominato 'Ufficiale della Repubblica' dal Capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha conferito ad Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già Cavaliere, l'onorificienza di "Ufficiale della Repubblica Italiana".

L’Ordine al merito della Repubblica di cui Andrea Ceccherini è stato insignito con decreto è il più alto degli ordini della Repubblica.

Questa onorificenza è attribuita a personalità indipendenti con lo scopo di 'ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari'.