Travolse e uccise una famiglia nel 2023, Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita

Era stata riconosciuta seminferma di mente quando patteggiò una pena a 4 anni e 8 mesi di reclusione per il triplice omicidio stradale del piccolo Mattia Antonello, del padre Marco e della nonna Maria Grazia Zuin

Pronto soccorso - Ipa
30 dicembre 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
Versa ancora in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica all’ospedale Borgo Trento di Verona ﻿Angelika Hutter, la 34enne tedesca investita domenica pomeriggio a Ronco all’Adige, mentre pare stesse scappando dalla struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici che la ospitava.

La donna infatti era stata riconosciuta seminferma di mente quando, due anni fa, patteggiò una pena a 4 anni e 8 mesi di reclusione per il triplice omicidio stradale del piccolo Mattia Antonello, del padre Marco e della nonna Maria Grazia Zuin. La famiglia di Favaro Veneto (Venezia) era in vacanza a Santo Stefano di Cadore (Belluno) quando la Hutter, il 6 luglio del 2023, li centrò in pieno con la sua auto, mentre passeggiavano in fila indiana lungo la statale.

La donna tedesca che da alcuni mesi è ospite del centro sanitario veronese domenica pomeriggio si è volontariamente allontanata, arrivando a piedi nel centro di Ronco all’Adige dove però è stata investita da un 77enne che procedeva a bassa velocità anche a causa della nebbia che verso le 16 già imperversava nella zona. La polizia stradale di Legnago non ha ancora terminato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’investimento e dove la donna si trovasse quando è stata travolta dall'auto dell'anziano, ma sarebbe da escludere un suo gesto volontario.

